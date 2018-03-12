» سائق يسرق 270 ألف دولار من مدير شركة ويهرب إلى بلاده

12 مارس 2018 - 06:06 م

تعرض مدير شركة بدولة الإمارات العربية المتحدة لسرقة نحو مليون درهم (270 ألف دولار تقريبا) عن طريق سائقه الخاص، مؤكدا أن المتهم حصل على المبلغ وهرب إلى بلاده.

وفي البلاغ المقدم لشرطة دبي، قال مدير الشركة إن السائق الهارب حصل على المبلغ المذكور من خلال شيكات مزورة صرفها لنفسه من إحدى البنوك التي تتعامل معها الشركة، موضحا أن السرقة وقعت حينما طلب من السائق إحضار حاسبه المحمول من مكتبه قبل أن يسافر المدير إلى بلاده.

ولاحقا اكتشف مدير الشركة عمليتي سحب من حسابه الخاص بقيمة 500 ألف درهم، و440 ألف درهم، فأبلغ الشرطة، التي أحالت القضية للنيابة العامة، ثم أحيلت القضية للجنايات.

ووفقا لأقوال مدير الشركة في التحقيقات، تمكن السائق من السفر بعد أن منحه مدير الشركة جواز سفره، إذ طلبه منه المتهم مدعيا وجود أمر طارئ يستدعي مغادرته إلى بلاده، ولم يعد بعدها أبدا، بينما أشار إلى أن كاميرات المراقبة المثبتة في مكتبه بيّنت بحث السائق في أوراقه الخاصة عندما ذهب لإحضار الحاسب المحمول.