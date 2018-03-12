» السجن 20 عامًا لمدرس اغتصب 5 طالبات

12 مارس 2018 - 06:08 م

قضت محكمة تونسية بالسجن 20 عامًا، على مدرس بعد إدانته باغتصاب 5 طالبات مستغلاً سعيهن لحضور الحصص الإضافية في المعهد الذي ينتسبن إليه، شمال العاصمة التونسية.

وكانت الفتيات الخمس اللاتي لم يبلغن 18 عامًا قد اتهمن مدرس الفيزياء بالاعتداء عليهن أثناء الحصص الإضافية، وتمت محاكمته عن كل قضية والحكم عليه بالسجن 20 سنة عن كل قضية، قبل أن تضم إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية القضايا الخمس وتعتبرها قضية واحدة، لتحكم عليه بعشرين سنة عن القضايا الخمس، بعد إدانته بالاعتداء وارتكاب الفاحشة مع أنثي أقل من 18 عاما دون رضاها.

وفي حيثيات المحكمة أشارت إلى أنه مادام المتهم واحدا ووقائع القضية واحدة أيضا فقد تم ضم أوراق القضايا الخمس لتصبح قضية واحدة، وفقا لما ذكرته الصحافة التونسية اليوم الاثنين.