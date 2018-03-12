غباشي : هذا موقف الاخوان من انتخابات الجمعة القادمة

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قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية ان التواجد الاخواني في خارج في مصر لن يكون له تأثير كبير علي مقاطعة الانتخابات الرئاسية في الخارج والتي ستنطلق الجمعة المقبلة ولمدة 3 ايام.
واضاف غباشي في تصريحات لـ"المصريون" ان تنظيم الاخوان بالخارج يعلم جيدا ان الانتخابات الرئاسية محسومة للرئيس عبد الفتاح السيسي مقدما ومن ثم فلن يسعي اخوان الخارج الي ارهاق انفسهم في مؤتمرات وندوات خارجية تعدوا لمقاطعة الانتخابات الرئاسية لانها من جهمة نظرهم محسومة مسبقا .
وشدد غباشي علي انه من المؤكد ان يكون هناك تصويت ضعيف جدا في الدول التي يتواجد فيها اخوان الخارج مثل قطر وتركيا .

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