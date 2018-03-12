رسميًا.. "عبدالله السعيد" يوقع للزمالك

12 مارس 2018 - 08:03 م

أكد الكابتن أحمد شوبير، أن عبدالله السعيد لاعب النادي الأهلي أغلق رسميًا باب المفاوضات مع النادي الأهلي، وسيتم إعلان توقيعه لنادي الزمالك خلال أيام.

وكتب: شوبير"عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": رسمياً عبد الله السعيد أغلق باب المفاوضات مع الأهلي وإعلان توقيعه للزمالك خلال أيام".

فيما أكد مصدر مقرب من عبدالله السعيد، أنه وقع على عقود انضمامه للزمالك لمدة سنتين بحصوله على 40 مليون جنيه "كاش" أي ما يعني حصوله على 20 مليونًا في الموسم الواحد.

وكان السعيد، قد دخل في أزمة كبيرة مع إدارة النادي الأهلي حول تمديد عقده في الفترة الأخيرة بسبب مطالبه المادية.

يذكر أن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، قد أعلن منذ أيام عن التعاقد مع صفقة "القرن" التي ستهز مصر ويبدو أنها صفقة عبدالله السعيد نجم الأهلي.





رسمياً عبد الله السعيد اغلق باب المفاوضات مع الاهلي واعلان توقيعه للزمالك خلال ايام — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) 12 مارس، 2018