» تغريم «bien سبورت» 400 مليون جنيه

12 مارس 2018 - 08:07 م

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بتأييد حكم أول درجة الصادر بتغريم رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى صاحب شركة "bien سبورت" 400 مليون جنيه لمخالفته قانون حماية المنافسة المصرى.

وكان جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، قد أقام دعوى فى أوائل عام 2017 الماضى ضد الشركة القطرية ورئيسها الذى يملك نادى "باريس سان جيرمان" الفرنسى، لأن شركته تخالف القانون المصرى الصادر سنة 2005 بشأن حماية المنافسة، بسبب قيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطولات الموسمية بالدورية، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأى شكل من الأشكال بالأخرى.

وأوضح الجهاز، أن هذا الربط بين بيع البطولات حمل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها فى ظل التعاقد على البطولات التى يرغبون فى مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذى يؤكد على إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المنافسة.