غدًا.. الحكم على جابر عصفور في سب القضاء

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جابر عصفور
جابر عصفور

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جنايات القاهرة

جابر عصفور

تصريحات مسيئة

 تصدر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة محمد أبو صافي، حكمها على جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق وثلاث صحفيين آخرين بتهمة سب وقذف السلطة القضائية علنًا.

ويحاكم كل من وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور وثلاثة صحفيين في جريدة “البوابة نيوز” على رأسهم محمد الباز رئيس التحرير التنفيذي السابق للجريدة، ونضال ممدوح ومحمد حمدي أحمد المحررين بالجريدة، في القضية رقم 9836 لسنة 2016 جنح قصر النيل والمقيدة برقم 7 لسنة 2016 كلي جنح صحافة وسط القاهرة.

 وتعود أحداث القضية إلى مطلع مارس الماضي، عندما نقل الصحفيان “نضال” و”حمدي” تصريحات أدلى بها وزير الثقافة الأسبق، جابر عصفور، في مؤتمر “الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير نحو مجتمع حر ومبدع”، والذي أقامه المجلس الأعلى للثقافة والتابع لرئاسة الوزراء، وحضره عدد كبير من المسئولين والمثقفين، وهي التصريحات التي اعتبرتها النيابة مسيئة لها.

وعلى أثر ما نُشر من تصريحات، استدعت نيابة استئناف القاهرة جميع المذكورين أعلاه، موجهة لهم تهمة إهانة شعبة من السلطة القضائية “النيابة العامة” في الصفحة السادسة عشر، وأن النيابة تطلبهما للتحقيق في القضية رقم 17 لسنة 2016 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.


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