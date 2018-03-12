» شاهد.. «أردوغان» يشهد على عقد قران لاعب برشلونة السابق

خالد الشرقاوي
حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حفل زفاف مواطنه أردا توران لاعب اسطنبول "باشاك شهير" الحالي، وبرشلونة السابق.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام تركية وعالمية، ارتبط "توران" رسميا بصديقته، بعد علاقة دامت ثلاث سنوات.
ولم يكتف "أردوغان" بحضور الحفل فقط، بل كان شاهدًا على عقد القران.
وخضع حفل الزفاف لتشديد أمني من الحرس الشخصي للرئيس التركي، كما اقتصر الحضور على أفراد أسرة العروسين.
Cumhurba?kan?m?z Say?n Recep Tayyip Erdo?an, sayg?de?er e?i Emine Erdo?an han?mefendi ile k?ymetli davetliler ve ?ahitler huzurunda Milli futbolcumuz Arda Turan ile Asl?han Do?an çiftinin nikah?n? k?yd?k. Bir ömür mutluluklar diliyorum. Allah mutlu ve mesut eylesin in?allah. pic.twitter.com/HuuCkHynTm— Mevlüt Uysal (@mevlutuysal_bsk) 11 مارس، 2018
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