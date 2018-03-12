» شاهد.. «أردوغان» يشهد على عقد قران لاعب برشلونة السابق

12 مارس 2018 - 08:14 م

حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حفل زفاف مواطنه أردا توران لاعب اسطنبول "باشاك شهير" الحالي، وبرشلونة السابق.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام تركية وعالمية، ارتبط "توران" رسميا بصديقته، بعد علاقة دامت ثلاث سنوات.

ولم يكتف "أردوغان" بحضور الحفل فقط، بل كان شاهدًا على عقد القران.

وخضع حفل الزفاف لتشديد أمني من الحرس الشخصي للرئيس التركي، كما اقتصر الحضور على أفراد أسرة العروسين.