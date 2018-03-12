السجن وغرامة 120 ألف ريال لتاجر مصري في السعودية

12 مارس 2018 - 08:17 م

شهرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بتاجري جملة وتجزئة أحدهما مصري الجنسية بعد إدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الإثنين قرارها الذي تضمن العقوبات الموقعة على التاجرين اللذين يعملان في مجال الصناعات الغذائية، وشملت تغريمهما 120 ألف ريال، والسجن للمواطن المصري سنة وستة أشهر، وذلك وفقا للحكم الصادر من المحكمة الجزائية في حائل.

وإضافة للعقوبتين السابقتين، قررت الوزارة التشهير بالتاجرين، وذلك بنشر الحكم على نفقتهما في صحيفتين مختلفتين بالسعودية.

جدير بالذكر أن الوزارة استحدثت عقوبة التشهير بالمخالفين، وهي العقوبة التي اعتمدها رسميا مجلس الشورى السعودي في يوليو من العام الماضي 2017.

صورة القرار وفقا لما ورد بحساب وزارة التجارة والاستثمار السعودية على موقع تويتر: