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الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود
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وفاة الأمير عبدالعزيز بن بندر آل سعود

السعودية

آل سعود

الأمير بندر بن خالد

المشتاق

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين 12 مارس.

ونعى الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود أمير عسير أخاه المتوفي، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

ونشر الحساب الرسمي لإمارة عسير نعي الأمير فيصل لأخيه.

والأمير بندر هو الابن الأكبر للملك خالد الذي تولى الحكم في الفترة من 1975 وحتى 1982، وهو شاعر معروف باسم "المشتاق" وغنى له المطرب محمد عبده من قبل. 



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