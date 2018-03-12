خالد الشرقاوي
أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين 12 مارس.
ونعى الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود أمير عسير أخاه المتوفي، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".
ونشر الحساب الرسمي لإمارة عسير نعي الأمير فيصل لأخيه.
والأمير بندر هو الابن الأكبر للملك خالد الذي تولى الحكم في الفترة من 1975 وحتى 1982، وهو شاعر معروف باسم "المشتاق" وغنى له المطرب محمد عبده من قبل.
ينعي صـاحب السمو الملكي الأمير— الأمير فيصل بن خالد (@fasailalkayer) 12 مارس، 2018
فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير#عسير أخيه صاحب السمو الملكي
الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز
الذي وافاه الأجل قبل قليل رحمه الله
وغفر له .. انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/NZyrFJZDQW
انتقل إلى رحمة الله قبل قليل الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز، أكبر أبناء الملك خالد رحمه الله وهو الشاعر المعروف باسم المشتاق، ولقد غنى له #محمد_عبده: زهور العشب، ياليل ياجامع، ياعشيري، عيوني حزينة، انورت بقدومك الدار، أنادي ياهلي...— محمد سلامة (@mmmsssalama) 12 مارس، 2018
أدناه صورة نادرة للفقيد وهو في عز شبابه. pic.twitter.com/TZ1eXYjpf9
فجر04:50 ص
فجر
04:51
شروق
06:14
ظهر
12:10
عصر
15:33
مغرب
18:06
عشاء
19:36