إعلامي يطالب بإنشاء متحف للفاسدين والخونة

12 مارس 2018 - 08:56 م

طالب الإعلامي نشأت الديهي، بإنشاء متحف للفاسدين والذين يثبت تلقيهم تمويلات من الخارج؛ للهجوم على الدولة المصرية، واصفًا من يهاجم مصر بـ"مجموعة من المرتزقة والخونة".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، أن الناشطة إسراء عبد الفتاح اعترفت أنها تلقت تمويلًا أجنبيًا من الخارج، متابعًا: "إننا في دولة بها قانون، وكل الحريات مكفولة للجميع الملتزمين بالقانون، لكن لابد من محاسبة من يخطأ في حق مصر فورًا، وإلا ستكون هناك حالة من الفوضى".