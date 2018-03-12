» شهادة "لاجارد" دليل على نجاح التجربة المصرية

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لاجارد

الديهى

التجربة المصرية

ثورة اقتصادية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إشادة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خير دليل على نجاح التجربة المصرية، مؤكدًا أن ما تم خلال السنوات الماضية بمثابة ثورة اقتصادية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أن الجميع عليه الاحتفال بيوم 4 نوفمبر عام 2016، والذي تم فيه تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أنه قريبًا سيشعر المواطن المصري بكل إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، نوه بأن الجميع عليه أن يعلم أن كل ما حدث من إجراءات قاسية لتنمية اقتصاد مصر، كان لمصلحة المصريين.


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