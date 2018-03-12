الديهي: من يريد المشاركة في الحرب على الإرهاب ينزل الانتخابات

12 مارس 2018 - 08:59 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن خروج المواطنين من منازلهم أو مكان عملهم للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية سيكون من أجل مصر وليس لأجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن النزول في الانتخابات بمثابة رصاصة في قلب أعداء مصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أن هناك مليارات تصرف الآن لإفشال الانتخابات الرئاسة في مصر، متابعًا "الانتخابات القادمة ليس مجرد انتخابات فقط، بل أكبر بكثير من فكرة الصناديق، وتمثل كرامة صورة مصر ضد التيارات الإرهابية خلال السنوات الماضية والمقبلة".

وأكد، أن من يقف أمام الإرهاب أو يريد المشاركة في الحرب على الإرهاب، عليه النزول للانتخابات والإدلاء بصوته.