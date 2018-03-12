بالصور.. اتحاد القبائل العربية يؤيدون "السيسى"

12 مارس 2018 - 10:23 م

عقد اتحاد القبائل العربية بعزية الجازوى بمركز سمالزط اليوم مؤتمرا شعبيا لتاييد الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة

واستهل المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح الفريق صفى الدين ابو شناف رئيس اركان الجيش المصرى الاسبق والذى شيعت جناوته اليوم بمسقط راسه بمركز المنيا واحد مشايخ العرب

ثم بدا المؤتمر بكلمة المستشار عبد السلام دلجاوى رئيس محكمة جنايات القاهرة واحد ابناء قبيلة ابيسوان الجازوية بمركز سمالوط قال ان القبائل العربية هى جزء من النسيج المصرى واحد الدروع القوية فى حماية الحدود المصرية شرقا وغربا وانها ساندت كافة الثورات المصرية على مر التاريخ ومن يتجاهل القبائل العربية فانه لا يعرف قيمة العرب

واكد دلجاوى خلال المؤتمر ان الرئيس السيسى جدير بان يخوض انتخابات الرئءاسة لاستكمال مسيرة التنمية والنهوض بالوطن خلال لفترة المقبلة

ثم تحدث خيرى فؤاد رئيس الاتحاد النوعى الجمعيات بالمنيا ان اقبال المواطنين على صندوق الاقتراع للانتخابات الرئاسية جزء من رد الجميل للرئيس السيسى الذى انقذ مصر من خراب كان سياتى اذا استمر حكم الاخوان ولاصبحت مصر خربة مثل بعض دول الجوار

ومن جانيه قال جمال الجازوى منسق اتحاد القبائبل العربية ان القبئل العربية بكافة فئاتها تؤيد وتبايع الرئيس السيسى لما قدمه لمصر من نهضة حقيقية ومواجهة الارهاب فى الداخل والخارج وصد كافة المؤامرات التى تحاول النيل من امن واستقرار مصر

كما اكد الشيخ سيف الجازوى احد قبيلة ابيسوان التى تؤيد ترشح السيسى قال ان ترشح السيسى وتاييد كافة القبئل العربية لترشحه هو جزء من ارادة وعزيمة الشعب المصرى فى تحقيق الديمقراطية والاستقرار والامن لمصر والمصريين

واختتم المؤتمر بكامة الوحدة المحلية لمركز سمالوط عن التحديات التى تواجه مصر فى المرحلة المقبلة وحث المواطنين على التصويت فى انتخابات الرئاسة المقبلة لضمان الحرية والاستقرار للشعب المصرى

وقد حضر المؤتمر الدكتور سمير رشاد ابو طالب عضو محلس النواب ن مركز سمالوط والشيخ عبد الوهاب احمد مدير ادارة اوقاف سمالوط والقيادات الامنية والشعبية والتنفيذية لمركز سمالوط