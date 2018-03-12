» سائق "أوبر" يتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

12 مارس 2018 - 10:32 م

أصاب فيديو متداول خلال الساعات القليلة الماضية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالصدمة ، إذ وثقت فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة محاولة تحرش تعرضت لها من جانب سائق إحدى شركات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية.



ولاحظت الفتاة السلوك غير المنضبط للسائق، فبدأت في تصويره عبر كاميرا الهاتف، قبل نشر الفيديو الذي أظهر تحرشه بها ومطالبته لها بترك المقعد الخلفي والجلوس إلى جانبه، بينما وجه لها إشارات بالمعنى نفسه، عندما أدرك أنها "بكماء".



وبعد أن شاهد السائق المتحرش الهاتف في يدها حاول منعها من التصوير، بينما نجحت في نشر الفيديو، الذي حظي بانتشار واسع بين المستخدمين السعوديين الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة القبض عليه واتخاذ اللازم بحقه.



من جانبها نجحت شرطة المدينة المنورة في إلقاء القبض على السائق على أحد الطرق محافظة ينبع، اليوم الإثنين، حيث اعترف بفعلته ولم ينكر.



وفي الوقت الذي أطلق فيه المستخدمون السعوديون وسم (نطالب بالقبض على متحرش أوبر) للمطالبة بمساءلة السائق ومعاقبته، لم تؤكد شركة "أوبر السعودية" أو تنفي الواقعة، حتى الآن.





#نطالب_بالقبض_علي_متحرش_اوبر

كلنا ثقة في القبض عليه

و على اوبر وكريم اعادة النظر في الية انتقاء السائقين

pic.twitter.com/8JelUb0rLu

— الصحفي قاسم الخبراني (@khubrani2030) 11 مارس، 2018



