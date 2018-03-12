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تأجيل محاكمة 34 متهما بأحداث "11 نوفمبر" بالمنيا

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جنايات المنيا

سمالوط

احداث عنف

متهمين

أجلت مساء الاثنين محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود  محاكمة 34 متهما فى أحداث تظاهر يوم 11 نوفمبر عام 2016 الى جلسة الرابع من دور شهر يونيه المقبل مع استمرا حبس المتهمين  المحبوسين
وقال مصدر قضائى ان المحكمة استمعت إلى أقوال بعض شهود الاثبات بعد ان انتهت من الاطلاع على الاحراز  المرفقة باوراق القضية المتهم فيها 34 متهما من ابناء مركز سمالوط  بينه 11 متهم محبوسين  على ذمة القضية والباقون مفرج عنهم ومخلى سبيلهم  فى القضية التى تعود الى يوم 11 نوفمبر  عام 2016  والمعروفة اعلاميا باحداث 11 نوفمبر.
وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الى المحاكمة فى شهر يونيه  الماضى وشمل امر الاحالة ان المتهمين اشتركوا فيما  بينهم  على تنظيم مظاهرات  مناهضة للجيش والشرطة والانتماء  الى جماعة الاخوان المحظورة والتحريض على العنف واثارة الشغب  

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