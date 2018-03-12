تأجيل محاكمة 34 متهما بأحداث "11 نوفمبر" بالمنيا

12 مارس 2018 - 10:41 م

أجلت مساء الاثنين محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود محاكمة 34 متهما فى أحداث تظاهر يوم 11 نوفمبر عام 2016 الى جلسة الرابع من دور شهر يونيه المقبل مع استمرا حبس المتهمين المحبوسين

وقال مصدر قضائى ان المحكمة استمعت إلى أقوال بعض شهود الاثبات بعد ان انتهت من الاطلاع على الاحراز المرفقة باوراق القضية المتهم فيها 34 متهما من ابناء مركز سمالوط بينه 11 متهم محبوسين على ذمة القضية والباقون مفرج عنهم ومخلى سبيلهم فى القضية التى تعود الى يوم 11 نوفمبر عام 2016 والمعروفة اعلاميا باحداث 11 نوفمبر.

وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الى المحاكمة فى شهر يونيه الماضى وشمل امر الاحالة ان المتهمين اشتركوا فيما بينهم على تنظيم مظاهرات مناهضة للجيش والشرطة والانتماء الى جماعة الاخوان المحظورة والتحريض على العنف واثارة الشغب