تنظيم يوم الإبداع الثانى على مستوى جامعات ومعاهد مصر

12 مارس 2018 - 10:54 م

ينظم فريق هندسة الإبداع «Minia Creative Engineering » بكلية الهندسة جامعة المنيا للمرة الثانية على التوالى يوم الإبداع الثانىCreative Day2 » « على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية فى مجال الهندسة وريادة الأعمال، غدا الثلاثاء ، تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، والدكتور هشام فتحى عميد كلية الهندسة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن فريق هندسة الإبداع هو فريق عمل طلابى من كلية الهندسة بالجامعة الذى يهدف إلى رفع مهارات الطلاب العلمية والعملية لتأهيلهم إلى الإبداع وريادة الأعمال من خلال إعداد فاعليات ومسابقات وجلسات تدريبية تسهم فى تخريج مهندسين ذوى معرفة جيدة بالتقنيات الحديثة والمهارات القيادية وريادة الأعمال، ليكونوا قادرين على التفاعل مع سوق العمل بما يواكب تكنولوجيا العصر ويسهم فى تحقيق نهضة مصر وتقدمها، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث يعدهو الاكبر من نوعه على مستوى الصعيد والذى نظمه الفريق للمرة الثانية على التوالى على مستوى جامعات مصر ومعاهدها بهدف إحداث جو منافسة تفاعلية لأصحاب الافكار المبدعة، وإثراء تجربتهم وأفكارهم والربط بينهم وبين الصناعة وسوق العمل.