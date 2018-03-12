محافظ المنيا يفتتح المشروعات الخدمية بالمحافظة

12 مارس 2018 - 11:04 م

واصل عصام البديوى محافظ المنيا افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمركزي مطاى وبني مزار وذلك ضمن احتفالات محافظ المنيا، صباح اليوم، عيد المنيا القومي الموافق 18 مارس الجاري.

رافق المحافظ خلال الافتتاحات العقيد أكرم على المستشار العسكري للمحافظة و محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس عاطف فوزي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ودكتور احمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالمنطقة بالمنيا

ففي مركز مطاى افتتح المحافظ يرافقه اللواء ناصر فتحي رئيس المركز معهد ابوان الابتدائي الازهرى المشترك بمساحة 10 قيراط وتكلفة إجمالية تصل إلى 5 مليون جنيه ويسع المعهد 32 فصلاً لخدمة الطلاب من قرية ابوان والقرى المجاورة لها.

كما افتتح المحافظ مدرسة عمر بن عبد العزيز للتعليم الاساسى بقرية أبو شحاتة والمقامة على مساحة 4210 متر بتكلفة تصل إلى 4 مليون جنيه وتضم المدرسة 11 فصلا بالإضافة إلى 8 فصول لرياض الأطفال، ومسجد الرحمن بقرية لطف الله بتكلفة إجمالية مليون و396 ألف جنيه على مساحة 250متر.

وافتتح المحافظ أيضا مبنى الوحدة المحلية لقرية أبو عزيز والمقام على مساحة 200 متر مربع وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 895 ألف جنيه ويتكون المبنى من أربع طوابق تضم كافة الإدارات الخدمية .

وفى مركز بني مزار، افتتح المحافظ ، يرافقه إسماعيل الفحام رئيس المركز مجمع تعليمي اساسى بمدينة بني مزار على مساحة 1440 متر بتكلفة إجمالية قدرها 4 مليون و300 ألف جنيه حيث يضم المجمع عدد 18 فصل.

كما افتتح المحافظ مدرسة بني مزار الرسمية للغات على مساحة 2560 متر مربع بعدد 32 فصلاً حيث تصل التكلفة الإجمالية لإنشاء المدرسة 6 مليون و100 ألف جنيه، ومدرسة أشروبة الثانوية الصناعية بنات على مساحة 12642 متر وبتكلفة إجمالية تصل إلى 9 مليون و850 ألف جنيه وتضم 30 فصلا.