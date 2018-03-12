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أردوغان يعزي أسر ضحايا الطائرة التركية المنكوبة

عرب وعالم

الرئيس التركى أردوغان
الرئيس التركى أردوغان

المصريون ووكالات

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قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه، لأسر ضحايا الطائرة التركية الخاصة المنكوبة في إيران.
وبحسب مصادر في الرئاسة التركية، فإن أردوغان اتصل اليوم الإثنين، بأسر الضحايا وقدم لهم تعازيه بمصرع ضحايا تحطم الطائرة.
وأعرب أردوغان عن حزنه لوقوع الحادث، متنميا الرحمة للضحايا، والصبر والسوان لأسرهم.
وسقطت طائرة تركية خاصة، أمس الأحد، في محافظة "جهار محال وبختياري"، أثناء عبورها الأجواء الإيرانية، بعد أن أقلعت من مطار الشارقة في الإمارات متجهة إلى مطار إسطنبول الدولي في تركيا.
وأسفر الحادث عن مصرع 11 شخصاً كانوا على متن الطائرة التي تمتلكها مجموعة "باشاران" التركية الخاصة؛ وهم 8 ركّاب وقائدا الطائرة ومضيفة.

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