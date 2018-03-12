أردوغان يعزي أسر ضحايا الطائرة التركية المنكوبة

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه، لأسر ضحايا الطائرة التركية الخاصة المنكوبة في إيران.



وبحسب مصادر في الرئاسة التركية، فإن أردوغان اتصل اليوم الإثنين، بأسر الضحايا وقدم لهم تعازيه بمصرع ضحايا تحطم الطائرة.

وبحسب مصادر في الرئاسة التركية، فإن أردوغان اتصل اليوم الإثنين، بأسر الضحايا وقدم لهم تعازيه بمصرع ضحايا تحطم الطائرة.