ترامب يجتمع بولي العهد السعودي في البيت الأبيض

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قالت متحدثة البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن رئيس بلادها دونالد ترامب، سيجتمع بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 20 مارس/ آذار الحالي، في العاصمة واشنطن.
جاء ذلك في تصريح لساندرز أدلت به، الاثنين في موجز صحفي، في واشنطن.
وأشارت إلى أن الشارع الأمريكي كان يتحدث منذ فترة عن زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة؛ إلا أن تاريخ الزيارة لم يكن معروفا حينها.
وبيّنت ساندرز أن ترامب سيتلقي ولي العهد السعودي في العشرين من مارس الحالي، بالبيت الأبيض. -

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