ترامب يجتمع بولي العهد السعودي في البيت الأبيض

12 مارس 2018 - 11:16 م

قالت متحدثة البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن رئيس بلادها دونالد ترامب، سيجتمع بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 20 مارس/ آذار الحالي، في العاصمة واشنطن.



جاء ذلك في تصريح لساندرز أدلت به، الاثنين في موجز صحفي، في واشنطن.



وأشارت إلى أن الشارع الأمريكي كان يتحدث منذ فترة عن زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة؛ إلا أن تاريخ الزيارة لم يكن معروفا حينها.

