موسكو تصف اتهامات لندن بـ"العرض الهزلي"

12 مارس 2018 - 11:18 م

وصفت وزارة الخارجية الروسية اتهامات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لروسيا بتسميم عميل روسي سابق، بـ "العرض الهزلي".



وقالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الاثنين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو، إن "اتهامات بريطانيا، لبلادها بتسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، لا أساس لها من الصحة".



وأضافت زاخاروفا، أن "الاتهامات تهدف إلى استفزاز روسيا سياسيا".



وفي وقت سابق اليوم، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في كلمة أمام البرلمان، إن بلادها توصلت إلى قناعة بأن تسمم العميل الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، حدث بواسطة مادّة سامة تؤثر بشكل فعال على الجهاز العصبي جرى تطويرها من قبل روسيا.



يشار إلى أن الشرطة البريطانية عثرت الأحد الماضي (4 مارس/ آذار)، على سكريبال (66 عامًا) وهو كولونيل سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، فاقدًا الوعي مع ابنته يوليا (33 عامًا)، بمدينة سالزبيري (جنوب غرب).



وكانت محكمة روسية قضت بسجن سكريبال لمدة 13 عامًا عقب إدانته بالتجسس لمصلحة بريطانيا في 2006، قبل أن يصدر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف عفوًا عنه.



ومنحت بريطانيا حق اللجوء لسكريبال، عقب اتفاق لتبادل الجواسيس في 2010 بين الولايات المتحدة وروسيا.



ووجهت روسيا لسكريبال تهم عدة، بينها "تسريب معلومات لجهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية (MI6)"، و"إفشاء هويات عملاء روسيا في دول أوروبا".



ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، فقد سكريبال زوجته وابنه في حادث سير قبل أعوام قليلة، وأبلغ سكريبال الشرطة البريطانية مؤخرًا أنه يشعر بالقلق على حياته.

