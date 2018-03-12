» متحدث "الأهلي" يفتح النار على عبدالله السعيد

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أكد شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي الأهلي، أن النادي عرض على اللاعب عبدالله السعيد، أقصى مبلغ للفئة الأولى من اللاعبين في تاريخه، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين ما يطمح «السعيد» وما عرضه الأهلي، مؤكدًا أن الأهلي رفض تلبية مطالب «السعيد» حفاظًا على استقرار النادي.
وأوضح "فؤاد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "مصر Mbc"، مساء الاثنين، أنه قد يحصل نوع من التقارب بين الأهلي و«السعيد» خلال الساعات القليلة القادمة، مؤكدًا أن «السعيد» يبحث عن مصلحته، والأهلي يحترم ذلك.
وأضاف المتحدث باسم النادي الأهلي، أنه إذا وقع «السعيد» للتجديد للأهلي، فسيكون النادي سعيد بذلك، أما إذا قرر أن يرحل «فالنادي مابيقفش على لاعب».
وكشف «فؤاد» عن عرض الأهلي مجموعة من الامتيازات الإعلانية على «السعيد» حال توقيع للتجديد للنادي.

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