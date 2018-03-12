"النقض" توصي بإلغاء إدراج "أبوتريكة" على قائمة الإرهاب

12 مارس 2018 - 11:39 م

أعلن المحامي خالد علي، أن نيابة محكمة النقض أوصت بقبول الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات بإدراج 1538 شخصًا من بينهم اللاعب محمد أبو تريكة على قائمة الإرهابيين.



وأوضح "علي"، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الاثنين"، أن "نيابة محكمة النقض توصي في مذكرتها بقبول النقض المقدم منا وإلغاء ونقض حكم جنايات القاهرة الدائرة (6) شمال في العريضة 5 لسنة 2017 الصادر بإدراج بعض الكيانات على قوائم الكيانات الإرهابية، وبإدراج بعض الأشخاص على قوائم الاشخاص الإرهابية، والذي صدر بجلسة 12 يناير 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 114 تابع في 18 مايو 2017".



جدير بالذكر أن محكمة النقض كانت حددت في وقت سابق جلسة 18 أبريل المقبل، دائرة الأربعاء "و"، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، لنظر جميع الطعون المقامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 يناير 2017 بإدراج 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، والأكاديمية باكينام الشرقاوي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، فضلًا عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني.



وكان النجم السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد أبو تريكة، تقدم بطعن على قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا، وذكر وكيل الطاعن، وقائع القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج اللاعب محمد أبو تريكة على قائمة الكيانات الإرهابية من بين 1538 اسم لمدة 3سنوات، في 12 يناير الماضي، بناءً على مذكرة مقدمة من نيابة أمن الدولة العليا، على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أمواله في 21 يونيو 2016، ليعد حكم واجب النفاذ وعلى "حصر الأموال" وضعه عين الاعتبار دون تجاهل أحكام الدستور، حسب مذكرة الطعن.

