"الخارجية" تكشف أخر المستجدات في ملف سد النهضة

13 مارس 2018 - 12:00 ص

كشف المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن أن مصر تتحرك على مسارين في ملف سد النهضة، إحدهما مع دول حوض النيل ككل، والآخر مع دولتي أثيوبيا والسودان.



وأوضح "أبوزيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية" عبر فضائية "أون لايف"، مساء الإثنين، أن مصر حريصة على إحاطة دول حوض النيل بأنها تعمل على التوصل إلى توافق حول هذا الملف، وأين تقف مفاوضات سد النهضة.

