  • الثلاثاء 13 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:29 ص
بحث متقدم
موسى مصطفى موسى

انسحاب منافس "السيسي" من لقاء تليفزيوني

سد النهضة

"الخارجية" تكشف أخر المستجدات في ملف سد النهضة

أبو تريكة

"النقض" توصي بإلغاء إدراج "أبوتريكة" على قائمة الإرهاب

أديب

تعليق صادم لـ"أديب" بشأن انتقال "عبدالله السعيد" للزمالك

زيارة شكري لجنوب السودان

6 مكاسب من زيارة «شكرى» لـ«جنوب السودان وكينيا»

ممثلي الكنائس - أرشيفية

لإنقاذ الأقباط ..متى يخرج«الأحوال الشخصية» للنور؟

أرشيفية

خطة الدولة لإسقاط «فيسبوك ـ مارك»

مرسي والسيسي

استدعاء الدين للسياسة بين «السيسي» و«الإخوان»

صورة مسربة متداولة للقاء مرتضى منصور مع عبدالله السعيد

رسميًا.. "عبدالله السعيد" يوقع للزمالك

"تواضروس" و "بن سلمان"

ماذا قال «تواضروس» في أول حوار مع صحيفة سعودية؟

بالفيديو..

"الخارجية" تكشف أخر المستجدات في ملف سد النهضة

الحياة السياسية

سد النهضة
سد النهضة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

في هذه الحالة تتفادى مصر أزمة سد النهضة

#

توقيع "السيسي" على اتفاقية المبادئ خطيئة

#

اجتماع ثلاثي في السودان لمناقشة ملف سد النهضة

#

متحدث "الري" يفجر مفاجأة مدوية بشأن سد النهضة

كشف المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن أن مصر تتحرك على مسارين في ملف سد النهضة، إحدهما مع دول حوض النيل ككل، والآخر مع دولتي أثيوبيا والسودان.
وأوضح "أبوزيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية" عبر فضائية "أون لايف"، مساء الإثنين، أن مصر حريصة على إحاطة دول حوض النيل بأنها تعمل على التوصل إلى توافق حول هذا الملف، وأين تقف مفاوضات سد النهضة.
وأكد متحدث "الخارجية" أن دول حوض النيل حريصة على أن يحصل توافق بين مصر وأثيوبيا والسودان، وتتمنى أن تصل الدول الثلاث إلى نموذج إيجابي للتعاون.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لحية محمد صلاح التي تزعج كتاب السلطة

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

محمد صلاح.. التطرف ليس دينيًا فقط

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

المرأة المفترية.. والوكسة الحضارية!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "دي مش انتخابات والمشاركة هتكون ضعيفة جداً"
» بشرى سارة بشأن بث مباريات مونديـال روسيا
» رسالة نارية لـ"أديب" بشأن مشاهدة كاس العالم
» متحدث "الأهلي" يفتح النار على عبدالله السعيد
» تصعيد خطير من الصومال ضد الإمارات
» الجماعة الإسلامية تكشف حقيقة عدم مشاركتها بـ"الرئاسية"
» سائق "أوبر" يتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة
» استقالة أكبر 3 قيادات مهمة في «التعليم العالى»
» وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود
» تعليق مثير لعمرو أديب على صفقة عبدالله السعيد
» «الرئاسة» تقاضي داليا التهامي.. تعرف على السبب

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:50 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة
اقتحام الباستيل
أرشيفية