» بشرى سارة بشأن بث مباريات مونديـال روسيا

13 مارس 2018 - 12:35 ص

أكد كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن مباريات كأس العالم الذي سيقام في روسيا هذا العام، سيتم إذاعتها على القنوات الأرضية، ولكن لم يتم تحديد الأسعار من قبل أصحاب الحقوق بشكل نهائي.

