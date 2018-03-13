» بشرى سارة بشأن بث مباريات مونديـال روسيا

أكد كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن مباريات كأس العالم الذي سيقام في روسيا هذا العام، سيتم إذاعتها على القنوات الأرضية، ولكن لم يتم تحديد الأسعار من قبل أصحاب الحقوق بشكل نهائي.
وأوضح "كردي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" عبر فضائية "CBC"، مساء الاثنين، أنه سيتم عقد اجتماع في كولومبيا في وقت قريب بحضور رئيس الاتحاد هاني أبوريدة، وسيطرح على مائدة الاجتماع عدة مناقشات منها نقل مباريات المنتخب المصري بالمونديال ومباراتي قبل النهائي والمباراة النهائية، بالإضافة إلى المباراة الافتتاحية عبر البث الأرضي إلى جانب طرح مسألة نقل كل المباريات للمناقشة الجادة.