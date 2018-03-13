  • الثلاثاء 13 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:32 ص
بحث متقدم
موسى مصطفى موسى

انسحاب منافس "السيسي" من لقاء تليفزيوني

سد النهضة

"الخارجية" تكشف أخر المستجدات في ملف سد النهضة

أبو تريكة

"النقض" توصي بإلغاء إدراج "أبوتريكة" على قائمة الإرهاب

أديب

تعليق صادم لـ"أديب" بشأن انتقال "عبدالله السعيد" للزمالك

زيارة شكري لجنوب السودان

6 مكاسب من زيارة «شكرى» لـ«جنوب السودان وكينيا»

ممثلي الكنائس - أرشيفية

لإنقاذ الأقباط ..متى يخرج«الأحوال الشخصية» للنور؟

أرشيفية

خطة الدولة لإسقاط «فيسبوك ـ مارك»

مرسي والسيسي

استدعاء الدين للسياسة بين «السيسي» و«الإخوان»

صورة مسربة متداولة للقاء مرتضى منصور مع عبدالله السعيد

رسميًا.. "عبدالله السعيد" يوقع للزمالك

"تواضروس" و "بن سلمان"

ماذا قال «تواضروس» في أول حوار مع صحيفة سعودية؟

"نيويورك تايمز" تكشف:

9 مدن محتملة لعقد اجتماع ترامب وزعيم كوريا

عرب وعالم

زعيم كوريا الشمالية وترامب
زعيم كوريا الشمالية وترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب: كوريا الشمالية ستوقف التجارب الصاروخية

#

اجتماع غزة بالولايات المتحدة يحمل أهدافا "خطيرة"

#

«ترامب» يلتقي زعيم كوريا الشمالية

#

ترامب يقبل لقاء زعيم كوريا الشمالية

رصدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، 9 مدن يحتمل أن تستضيف القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون.
وأشارت الصحيفة- في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، يوم الاثنين- إلى أن المنطقة منزوعة السلاح هي الأكثر ترجيحًا حيث توجد بلدة «بانمنجوم» بين الكوريتين، والتي استضافت من قبل اجتماعات في غرفة مؤتمرات صغيرة تقع على الخط الفاصل بالمنطقة الأمنية المشتركة ولها مدخلين على الجانبين.
وأضافت أن المنطقة منزوعة السلاح يوجد بها أيضًا «منزل السلام» الذي يقع في الناحية الكورية الجنوبية وهو مبنى كبير أكثر ملائمة لاجتماع ترامب وكيم، لافتة إلى أنه استضاف لقاءات مسؤولي كوريا الشمالية والجنوبية للتخطيط لمشاركة الأولى في الأولمبياد الشتوي لهذا العام.
وأوضحت أن بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية بين المواقع المرجحة حيث استضافت اجتماعات رفيعة المستوى من قبل، كما زارها الرئيسان الأمريكيان السابقان جيمي كارتر وبيل كلينتون، وعقدت فيها أيضًا اجتماعات قمة بين الكوريتين في 2000 و2007.
وذكرت الصحيفة أنه رغم ذلك فاختيارها لعقد الاجتماع سيكون أمرًا غريبًا بالنسبة لترامب الحذر من عدم الظهور بهيئة المتوسل خلال الاجتماع.
ولفتت الصحيفة إلى أن أحد الأماكن المحتملة هو جزيرة جيجو الكورية الجنوبية التي تقع جنوب شبه الجزيرة الكورية، خاصة بعد أن اقترح حاكم الجزيرة أن تستضيف مدينته قمة ترامب وكيم.
وقالت الصحيفة إن واشنطن أيضًا يحتمل أن تستضيف الاجتماع ما سيدفع كيم جونج أون لتوخي الحذر الشديد خاصة وأن العاصمة الأمريكية ستكون أول رحلة خارجية له منذ توليه الحكم في كوريا الشمالية، فضلا عن أن عقد الاجتماع في واشنطن سيجعل البيت الأبيض حذر من القيمة الدعائية التي سيعطيها لكوريا الشمالية.
وأضافت أن العاصمة الصينية بكين تعد موقعًا مرجحًا أيضا كون الصين أقوى وأقرب حلفاء كوريا الشمالية كما أنها إحدى الدول القليلة التي زارها الزعيم السابق لكوريا الشمالية كيم جونج إيل، قبل وفاته، إضافة إلى دورها النشط في الترويج لمفاوضات حل أزمة كوريا الشمالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن جنيف المدينة السويسرية المحايدة استضافت اجتماعات بارزة بين منافسين دوليين مثل الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجين وقائد الاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف في 1985 خلال الحرب الباردة، وهو ما يجعلها وجهة محتملة، إضافة إلى أن كيم جونج أون درس فيها خلال أواخر التسعينيات ما سيجعله على علم بالمدينة أكثر من غيرها.
ونوهت بأنه على غرار بكين تعد موسكو وجهة لزعماء كوريا الشمالية بين الحين والأخر، لكن في الوقت نفسه فإن زيارة إلى موسكو لن تكون في صالح ترامب نظرا للاتهامات الموجهة لروسيا بمحاولة تدخلها في الانتخابات الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن السويد إحدى الوجهات المرجحة كونها وسيطة هامة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حيث تعمل السفارة السويدية لتلبية خدمات الأمريكيين في كوريا الشمالية في ظل غياب سفارة الولايات المتحدة هناك.
وأضافت أن السويد استضافت كذلك محادثات بين مسؤولين كوريين شماليين وخبراء أمريكيين وكوريين جنوبيين وغيرهم، إضافة إلى أن الإعلام السويدي أفاد الأسبوع الماضي بأن وزير خارجية كوريا الشمالية ري جونج هو، سيزور السويد قريبا ما يثير تكهنات حول وضعها في الاعتبار كموقع لاجتماع ترامب وكيم.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن أولان باتور عاصمة منغوليا، التي تشارك حدودها مع روسيا والصين، هي إحدى الأماكن المرجحة أيضا حيث سعت نحو تحقيق سياسة المحايدة خلال السنوات الماضية ولديها علاقات جيدة مع كلا الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لحية محمد صلاح التي تزعج كتاب السلطة

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

محمد صلاح.. التطرف ليس دينيًا فقط

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

المرأة المفترية.. والوكسة الحضارية!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "دي مش انتخابات والمشاركة هتكون ضعيفة جداً"
» بشرى سارة بشأن بث مباريات مونديـال روسيا
» رسالة نارية لـ"أديب" بشأن مشاهدة كاس العالم
» متحدث "الأهلي" يفتح النار على عبدالله السعيد
» تصعيد خطير من الصومال ضد الإمارات
» الجماعة الإسلامية تكشف حقيقة عدم مشاركتها بـ"الرئاسية"
» سائق "أوبر" يتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة
» استقالة أكبر 3 قيادات مهمة في «التعليم العالى»
» وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود
» تعليق مثير لعمرو أديب على صفقة عبدالله السعيد
» «الرئاسة» تقاضي داليا التهامي.. تعرف على السبب

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:50 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة
اقتحام الباستيل
أرشيفية