انسحاب منافس "السيسي" من لقاء تليفزيوني

13 مارس 2018 - 12:47 ص

أعلنت قناة «أون تي في لايف»، مساء الاثنين، عن استضافة المرشح الرئاسي المهندس موسى مصطفى موسى، من خلال برنامج «الطريق إلى الاتحادية»، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح والإعلامية لبنى عسل، وأطلقت «برومو» للحلقة، إلا أن رئيس حزب الغد، لم يظهر خلال البرنامج.



وكشفت «لبنى»، خلال تقديمها الحلقة، عن سر غياب «موسى»، قائلةً: «سبق ونوهنا أن المرشح الرئاسي سيكون ضيفنا الليلة، وحق الجمهور علينا أن يعرف سبب عدم ظهوره، الحقيقة إن حملة السيد موسى اعتذرت عن حضوره في اللحظات الأخيرة قبل الحلقة، وأوضحت أنه لن يتمكن من الحضور لأسباب خاصة، أو أنه لا يرغب في عقد اللقاء أو توجيه أسئلة معينة له، أسباب حقيقة غير واضحة لنا، ولعل المانع خير».



وعقب «عبدالفتاح»: «الحقيقة إن الأستاذة لبنى عملت اختزال رهيب لكم من التفاصيل، لكن إحنا من مصلحتنا كبلد إن الفترة الصعبة دي تعدي، ويعيننا إن حضراتكم تكونوا على علم بما حدث بغض النظر عن التفاصيل المزعجة، ويعيننا أيضًا إن شكلنا يطلع كويس، وكان هدفنا من الأسئلة التي ستوجه للمرشح الرئاسي إن نُجيب على ما تودونا معرفته»، وأضافت «لبنى»: «مشكلة أسئلة.. لكن يا ريت نقفل الصفحة دي».

