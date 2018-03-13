  • الثلاثاء 13 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:34 ص
بحث متقدم
موسى مصطفى موسى

انسحاب منافس "السيسي" من لقاء تليفزيوني

سد النهضة

"الخارجية" تكشف أخر المستجدات في ملف سد النهضة

أبو تريكة

"النقض" توصي بإلغاء إدراج "أبوتريكة" على قائمة الإرهاب

أديب

تعليق صادم لـ"أديب" بشأن انتقال "عبدالله السعيد" للزمالك

زيارة شكري لجنوب السودان

6 مكاسب من زيارة «شكرى» لـ«جنوب السودان وكينيا»

ممثلي الكنائس - أرشيفية

لإنقاذ الأقباط ..متى يخرج«الأحوال الشخصية» للنور؟

أرشيفية

خطة الدولة لإسقاط «فيسبوك ـ مارك»

مرسي والسيسي

استدعاء الدين للسياسة بين «السيسي» و«الإخوان»

صورة مسربة متداولة للقاء مرتضى منصور مع عبدالله السعيد

رسميًا.. "عبدالله السعيد" يوقع للزمالك

"تواضروس" و "بن سلمان"

ماذا قال «تواضروس» في أول حوار مع صحيفة سعودية؟

عمرو هاشم :

"دي مش انتخابات والمشاركة هتكون ضعيفة جداً"

الحياة السياسية

عمرو هاشم ربيع
عمرو هاشم ربيع

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد نجاح «أرطغرل»..الإعلان عن عرض مسلسل «الفاتح»

#

انتخابات الرئاسة وكاميرات كلية الصيدلة تشعلا "تويتر وفيسبوك"

#

شاهد.. عمرو أديب يغنى "أنا مش عارفنى"

#

"عيد": هذا موقفي من مقاطعة الانتخابات

أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الدراسات السياسة والاستراتيجية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستكون ضعيفة جدًا، معقبا: "بالمعايير الدولية دي مش انتخابات".
وأوضح "ربيع"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين، أنه لابد من توافر عدد كبير من المرشحين، ويكون هناك غموض في معرفة نتيجة الانتخاب حتى يمكن أن نطلق عليها انتخابات، مشيرًا إلى أن شكل المنافسة بين المرشحين الحاليين، تشبه المسافة بين السماء والأرض.
وأضاف "أحد المرشحين مجرد دوبلير"، لافتًا إلى أن المصريين يعرفون النتيجة سلفًا سواء لتأييدهم الرئيس السيسي، أو لمعرفتهم أنه لا يوجد منافسين يدفعهم للنزول.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لحية محمد صلاح التي تزعج كتاب السلطة

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

محمد صلاح.. التطرف ليس دينيًا فقط

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

المرأة المفترية.. والوكسة الحضارية!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "دي مش انتخابات والمشاركة هتكون ضعيفة جداً"
» بشرى سارة بشأن بث مباريات مونديـال روسيا
» رسالة نارية لـ"أديب" بشأن مشاهدة كاس العالم
» متحدث "الأهلي" يفتح النار على عبدالله السعيد
» تصعيد خطير من الصومال ضد الإمارات
» الجماعة الإسلامية تكشف حقيقة عدم مشاركتها بـ"الرئاسية"
» سائق "أوبر" يتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة
» استقالة أكبر 3 قيادات مهمة في «التعليم العالى»
» وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود
» تعليق مثير لعمرو أديب على صفقة عبدالله السعيد
» «الرئاسة» تقاضي داليا التهامي.. تعرف على السبب

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:50 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة
اقتحام الباستيل
أرشيفية