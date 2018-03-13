» "دي مش انتخابات والمشاركة هتكون ضعيفة جداً"

أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الدراسات السياسة والاستراتيجية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستكون ضعيفة جدًا، معقبا: "بالمعايير الدولية دي مش انتخابات".



وأوضح "ربيع"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين، أنه لابد من توافر عدد كبير من المرشحين، ويكون هناك غموض في معرفة نتيجة الانتخاب حتى يمكن أن نطلق عليها انتخابات، مشيرًا إلى أن شكل المنافسة بين المرشحين الحاليين، تشبه المسافة بين السماء والأرض.

