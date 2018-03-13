"الانتخابات بلا منافس والنتيجة استفتاء على شخص"

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المصريون ـ متابعات

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الانتخابات القادمة استفتاء على بقاء السيسي

أكد الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تشهد أي منافسة، وتنطوي على استفتاء على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح "قنديل"، في لقائه مع برنامح «كل يوم»، مساء الاثنين، أن من الأسباب التي ربما تؤدي إلى عزوف المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم غلق المجال السياسي.
وأضاف "قنديل" أن وطأة الظروف الاقتصادية تشغل الناس عن المشاركة في الانتخابات، لأنهم يمارسون بطولة البقاء على قيد الحياة.
وتوقع أن تتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، وقال إن الحديث عن إمكانية اقترابها من مثيلتها في انتخابات عام 2014 يبدو «معجزة».


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