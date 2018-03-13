"الانتخابات بلا منافس والنتيجة استفتاء على شخص"

13 مارس 2018 - 03:47 ص

أكد الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تشهد أي منافسة، وتنطوي على استفتاء على الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأوضح "قنديل"، في لقائه مع برنامح «كل يوم»، مساء الاثنين، أن من الأسباب التي ربما تؤدي إلى عزوف المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم غلق المجال السياسي.



وأضاف "قنديل" أن وطأة الظروف الاقتصادية تشغل الناس عن المشاركة في الانتخابات، لأنهم يمارسون بطولة البقاء على قيد الحياة.

