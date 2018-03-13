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رسميًا.. "عبدالله السعيد" يوقع للزمالك

بالفيديو..

مدحت شلبي يفجر مفاجآة بشأن عبدالله السعيد

الرياضة

مدحت شلبي
مدحت شلبي

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رسميًا.. "عبدالله السعيد" يوقع للزمالك

كشف الإعلامي مدحت شلبي  مفاجأة جديدة بشأن لاعب النادي الأهلي، عبدالله السعيد، مؤكدا أنه لم يوقع لنادي الزمالك حتى الآن
وأوضح "شلبي"، في برنامجه «مساء الأنوار»، مساء الإثنين، أن الإعلام والنقاد الرياضيين أكدوا انتقال اللاعب إلى الزمالك.
وتابع: "امتنعت عن الكلام لأن هناك نجوم من الزمالك صعب يلبسوا تيشرت الأهلي، ومن الأهلي صعب يلبسوا تيشترت الزمالك، لكن هذا أصبح موضة قديمة".


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