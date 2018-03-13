أول تعليق لـ"عبدالله السعيد" على أزمة توقيعه للزمالك

13 مارس 2018 - 06:28 ص

ألمح الصحفي إيهاب الخطيب إلى أن عبدالله السعيد لاعب الأهلي أنهى قصة انتقاله لنادي الزمالك .



وقال في لقاء مع برنامج "الحريف" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق : "القصة بسيطة .. هو عبدالله السعيد مش داري باللي بيحصل دة؟ .. مش بيقلب دلوقت وشايف حضرتك وشايفني وشايف فلان وشايف فلان؟ .. لماذا لا ينفي عبدالله السعيد".



و رد "فايق" : "اللي أنا متأكد منه أنه مرضاش يطلع ويتكلم في موضوع الزمالك عشان مينفعش يتقال إنه بيتاجر بعرض نادي الزمالك أمام التجديد للنادي الأهلي .. وأنا بقولك كلام من بُقه هو شخصيا ".



و رد "الخطيب" : "أيوة مانا عارف علاقتك بيه".



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