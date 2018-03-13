نصر الله : لهذا سعدت بسقوط مرسي

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حسن نصر الله

مرسى

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله سعادته بسقوط الرئيس الأسبق محمد مرسي ، مؤكدًا أن إيران دعته لاجتماع عقب سقوط الأخير لإبداء رأيه في الأحداث .

وقال "نصر الله" في تصريحات على هامش لقاء جمعه بالإيرانيين المقيمين بلبنان: "لم أؤمن بمرسي في أي يوم من الأيام .. لقد كان سيئًا ، وجمعينا رأينا ما فعله أثناء زيارته لطهران (في إشارة إلى ترضيه على الصحابة) ، وبعدها الشعب ثار ضده ، وسقط بعد عام واحد من حكمه ، وقتها كنت في قمة سعادتي " حسب موقع "فردا نيوز الإيراني".

وأردف: "بعد يوم واحد من سقوط مرسي ، اتصل بي مسؤولون في إيران وأبلغوني بوجود لقاء مع المرشد الإيراني علي خامنئي لبحث كيفية التعامل مع هذا الحدث الكبير بمصر ، وطلبوا رأيي في الأمر .. فقلت لهم أبلغوا المرشد في اجتماعكم أنني سعيد جدًا بسقوط مرسي".

وفيما يتعلق بموقف حزبه من "بشار الأسد" ، قال "نصر الله": "نحن لا نقاتل في سوريا من أجله ، وإنما نقاتل من أجل التشيع ، ولولا تدخلنا مع إيران لسقطت سوريا من يدنا .. نحن كشيعة اليوم في أوّج قوتنا" حسب تعبيره.

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