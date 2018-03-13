مسئول ليبي: الإمارات تنفق أموال القذافي على حفتر

13 مارس 2018 - 07:29 ص

فجر مسؤول ليبي مفاجأة كبيرة حول الأموال الخاصة بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي المجمدة بالإمارات ، مؤكدًا أن الأخيرة أصبحت تنفقها على قوات خليفة حفتر .



وذكرت قناة "الجزيرة" أنه وبعد أيام من الكشف عن اختفاء عشرة مليارات يورو من أموال نظام القذافي المجمدة في بلجيكا، كشف محمد امعزب، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا، عن قيام الإمارات باستنزاف الأموال الليبية المجمدة في بنوكها في دعم قوات الجنرال خليفة حفتر، المكلف بتنفيذ مشروع أبو ظبي في ليبيا، وفق قوله.

امعزب، أوضح أن لديه "معلومات شبه مؤكدة تتحدث عن تصرف أبوظبي في الأموال الليبية المجمدة في بنوك الإمارات؛ للإنفاق على العمليات العسكرية لقوات حفتر". وأشار امعزب إلى أن "هذه الأموال يتم إنفاقها أيضا في تمويل قاعدة "الخادم" الإماراتية الجوية شرق مدينة بنغازي.ووفقا لـ"الجزيرة"، فإن امعزب طالب أبو ظبي بالكشف عن مصادر تمويل العمليات والإمدادات العسكرية لقوات حفتر، مشككا بالنفي الإماراتي المتكرر حول التصرف بالأرصدة الليبية المجمدة لديها.