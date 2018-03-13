  • الثلاثاء 13 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:42 ص
بحث متقدم
الإعلامي وائل الإبراشي

فيديو صادم للحظة تعدي طبيبة على والدة مريض

الإعلامي أحمد موسى

بالفيديو.. أحمد موسى: "إحنا مغيبين"

شوري الجماعة الإسلامية

عبد الماجد: ملّيت من الجماعة الإسلامية

تليمة وأمين الجماعة

"تليمة" يفتح النار علي أمين الإخوان

انفجار

بالصور.. انفجار سيارة مفخخة بحي المنصورة

الدولار يهدد الشرقية للدخان بالغلق

أسعار العملات اليوم في البنوك

العوضي

أخطر ما قاله مرتضى منصور في حلقته مع أحمد موسى

جمال سلطان

ليبيون أصدروا أصواتًا خارجة ردًا على هذا الخبر بمصر

حسن نصر الله

نصر الله : لهذا سعدت بسقوط مرسي

عبدالله السعيد

أول تعليق لـ"عبدالله السعيد" على أزمة توقيعه للزمالك

شيرين بعد حكم حبسها: مش عايزة أغني "مشربتش من نيلها" تاني

الصفحة الأخيرة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. شيرين: حرمت أتكلم في السياسة

#

أبرز تصريحات المشاهير ضد شيرين عبد الوهاب

#

بالفيديو.. أول تعليق لـ"مصطفى كامل" على أزمة "شيرين"

#

تصريح مفاجيء من عمرو مصطفى عن شيرين

شيرين

الحكم بحبس شيرين

أكدت المطربة شيرين عبد الوهاب أنها تحترم القضاء المصري ، وذلك في معرض تعليقها على الحكم بحبسها 6 أشهر فيما يتعلق بتهكمها على نهر النيل في أحد حفلاتها .

وقالت "شيرين" في لقاء مع برنامج "ذا إنسايدر بالعربي" المذاع على تلفزيون دبي : "أنا شايفة شوية تعسف وشوية ظلم لكني في الآخر مصرية وعربية وفي نفس الحفلة نزل فيديو تاني فيه كل الكلام الحلو .. إذا عملت حاجة وحشة العالم كله بيتكلم عنها وإذا عملت حاجة حلوة محدش بيتكلم عنها".

وأضافت: "مش عارفة ليه كدة؟ أنا نفسي اللي يكبر ويتشهر يطلعوله الحاجات الحلوة والإيجابية مش الحاجات السلبية ليا أو لغيري" .. وبسؤالها عما إذا كان هذا الموقف جعلها تخاف قالت: "مبخافش غير من اللي خلقني ".

وحول أغنية "مشربتش من نيلها" قالت : "أفضل أي حد يغنيها غيري .. أنا مش عايزة أغنيها وبلاش نتكلم في الموضوع دة لأنه حساس جدًا .. والبعض بيشكك في وطنيتي .. وأنا محدش يزايد على وطنيتي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لحية محمد صلاح التي تزعج كتاب السلطة

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

محمد صلاح.. التطرف ليس دينيًا فقط

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

المرأة المفترية.. والوكسة الحضارية!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع أسعار الدواجن اليوم
» عشيق وعشيقته: "قليل البخت يلاقي الشرطة في الشقة"
» شاهد.. إسعاد يونس تحرج ضيفها على الهواء
» تصريح صادم لزوجة خالد يوسف عن أول لقاء بينما
» عبد الماجد: ملّيت من الجماعة الإسلامية
» درجات الحرارة ترتفع مجددا
» 12 قاعدة للحفاظ على أمانك الشخصي عند شرائك من "أوليكس"
» تعرف على اللاعبين المحليين الذين اختارهم كوبر
» انجلترا تهدد بالانسحاب من مونديال روسيا .. لماذا؟
» تطورات مثيرة في قضية الصحفي الشهير المتهم بالاغتصاب
» سر اللقاء العاصف بين نيمار وناصر الخليفي بالبرازيل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة
اقتحام الباستيل
أرشيفية