شيرين بعد حكم حبسها: مش عايزة أغني "مشربتش من نيلها" تاني

13 مارس 2018 - 07:47 ص

أكدت المطربة شيرين عبد الوهاب أنها تحترم القضاء المصري ، وذلك في معرض تعليقها على الحكم بحبسها 6 أشهر فيما يتعلق بتهكمها على نهر النيل في أحد حفلاتها .



وقالت "شيرين" في لقاء مع برنامج "ذا إنسايدر بالعربي" المذاع على تلفزيون دبي : "أنا شايفة شوية تعسف وشوية ظلم لكني في الآخر مصرية وعربية وفي نفس الحفلة نزل فيديو تاني فيه كل الكلام الحلو .. إذا عملت حاجة وحشة العالم كله بيتكلم عنها وإذا عملت حاجة حلوة محدش بيتكلم عنها".



وأضافت: "مش عارفة ليه كدة؟ أنا نفسي اللي يكبر ويتشهر يطلعوله الحاجات الحلوة والإيجابية مش الحاجات السلبية ليا أو لغيري" .. وبسؤالها عما إذا كان هذا الموقف جعلها تخاف قالت: "مبخافش غير من اللي خلقني ".



وحول أغنية "مشربتش من نيلها" قالت : "أفضل أي حد يغنيها غيري .. أنا مش عايزة أغنيها وبلاش نتكلم في الموضوع دة لأنه حساس جدًا .. والبعض بيشكك في وطنيتي .. وأنا محدش يزايد على وطنيتي".

