ياسمين الخطيب لمحمد صلاح : زي القمر وربنا

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ياسمين الخطيب

انتقدت الإعلامية والفنانة التشيكلية ياسمين الخطيب المقال الذي كتبه "صلاح منتصر" يطلب فيه من النجم المصري محمد صلاح حلق لحيته كي لا يتشبه بالإرهابيين .

وقالت في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "الأستاذ صلاح منتصر كتب مقالاً، يأمر فيه -وليس ينصح- اللاعب بحلق لحيته، التي شبهها بلحية الإرهابي .. هل كان كارل ماركس وبوب مارلي ودي?يد بيكهام ومورجان فريمان، وغيرهم من المشاهير الذين أطلقوا لحاهم إرهابيين؟".

وأضافت: "على وضعك يابو صلاح.. زي القمر وربنا".

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