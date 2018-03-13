ياسمين الخطيب لمحمد صلاح : زي القمر وربنا

أحمد عادل شعبان
انتقدت الإعلامية والفنانة التشيكلية ياسمين الخطيب المقال الذي كتبه "صلاح منتصر" يطلب فيه من النجم المصري محمد صلاح حلق لحيته كي لا يتشبه بالإرهابيين .
وقالت في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "الأستاذ صلاح منتصر كتب مقالاً، يأمر فيه -وليس ينصح- اللاعب
#محمد_صلاح بحلق لحيته، التي شبهها بلحية الإرهابي .. هل كان كارل ماركس وبوب مارلي ودي?يد بيكهام ومورجان فريمان، وغيرهم من المشاهير الذين أطلقوا لحاهم إرهابيين؟".
وأضافت: "على وضعك يابو صلاح.. زي القمر وربنا".
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