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سر اللقاء العاصف بين نيمار وناصر الخليفي بالبرازيل

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الخليفي
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نيمار

خليفي

كشفت صحف إسبانية عن تسرب أخبار تفيد بعدم رغبة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في العودة إلى صفوف ناديه "باريس سان جيرمان" بعد تعافيه من الإصابة ، مفضلًا الانتقال لريال مدريد.

وأكدت صحيفة "سكاي نيوز"، أن نيمار يرغب بشدة في العودة إلى الدوري الإسباني لكرة القدم ومن بوابة فريق ريال مدريد الذي يريد ضمه بمبلغ 400  مليون يورو.
 
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن باريس سان جيرمان يحس بقلق بخصوص إمكانية رحيل نيمار، الأمر الذي دفع رئيس النادي ناصر الخليفي للسفر إلى البرازيل للقاء اللاعب ومناقشة الموضوع.
 
ويقضي نيمار حاليا فترة استشفاء في البرازيل بعد خضوعه لجراحة في القدم إثر إصابته في مباراة بالدوري الفرنسي أمام مارسيليا.
وكان نيمار قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري قادما من نادي برشلونة، في صفقة قياسية، بعدما دفع النادي الفرنسي قيمة كسر العقد 222 مليون يورو، لكن اللاعب يرغب في العودة إلى الدوري الإسباني من جديد.

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