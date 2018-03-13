» انجلترا تهدد بالانسحاب من مونديال روسيا .. لماذا؟

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انجلترا تهدد بالانسحاب من كأس العالم

نقلت وكالة انترفاكس تصريحات عن وزارة الخارجية الروسية تؤكد فيها إن تهديد بريطانيا بمقاطعة كأس العالم المقرر إقامته على الأراضي الروسية بعد أسابيع سيؤثر بشكل بالغ على الرياضة العالمية .

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، #تيريزا_ماي، قالت في وقت سابق اليوم إن "من المرجح للغاية" أن تكون موسكو مسؤولة عن الهجوم الذي طال جاسوس روسي سابق مقيم في بريطانيا، واقترح بعض المسؤولين البريطانيين مقاطعة كأس العالم التي تستضيفها روسيا هذا العام ردا على ذلك.

ونقلت إنترفاكس عن الوزارة قولها في بيان "نريد التأكيد مجددا: مثل هذه البيانات الاستفزازية التي تغذي المشاعر المناهضة لروسيا لا تؤدي إلا إلى تعقيد العلاقات بين دولتينا وهي ضربة للرياضة العالمية".

تيريزا ماي

واعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الاثنين، تسميم العميل الروسي السابق بمثابة "عمل عسكري على الأراضي البريطانية".

وقالت إن #الجاسوس_الروسي السابق، سيرغي سكريبال، الكولونيل السابق في #المخابرات_الروسية، تعرض لتسميم بنوع من غاز الأعصاب تنتجه روسيا.

وأشارت ماي، في كلمة لها أمام البرلمان البريطاني، إلى وجود احتمال كبير في تورط موسكو في عملية تسميم الجاسوس، ممهلة روسيا حتى اليوم الثلاثاء لشرح ملابسات التسمم، الذي تعرض له سكريبال وابنته يوليا.

وتعرض الرجل (66 عاماً) وابنته (33 عاماً) لما عرفته الشرطة لاحقاً بأنه #غاز_الأعصاب، وذكرت الشرطة أن الجاسوس وابنته لا يزالان في حالة حرجة بوحدة العناية الفائقة في المستشفى.

وقالت ماي إنه جرى استدعاء السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، لتوضيح الكيفية التي تم بها إحضار غاز أعصاب روسي إلى سالزبيري، وهي المدينة الإنجليزية التي سقط فيها سكريبال وابنته مغشياً عليهما.

من جانبها رفضت موسكو تصريحات ماي، وقالت المتحدثة باسم #الخارجية_الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء، إن "هذه مهزلة في البرلمان البريطاني"، مضيفة أن تصريح ماي هو جزء من "معلومات وحملة سياسية تقوم على الاستفزاز".


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