» تعرف على اللاعبين المحليين الذين اختارهم كوبر

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هيكتور كوبر

يعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر - المدير الفني للمنتخب الوطني - اليوم الثلاثاء القائمة النهائية للاعبين المختارين للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا لوديتي البرتغال واليونان يومى 23 و27 مارس المقبلين .

 كوبر استقر على اللاعبين المحليين، وهم من الأهلى محمد الشناوى وأحمد فتحى وعبد الله السعيد وسعد سمير وحسام عاشور ومروان محسن واستبعاد صلاح محسن مهاجم الاهلى بعد المستوى الجيد لمروان ورغبة المنتخب في تجهيزه لكأس العالم .

فيما خرج شريف إكرامى من حسابات الخواجة، كما استقر كوبر على ضم الثنائى أحمد الشناوى وطارق حامد من الزمالك، ومحمد عواد من الإسماعيلى.

ويفاضل بين بعض الأسماء لاختيار اثنين منهم، مثل محمود عبد العزيز من الزمالك، وخالد قمر من الإنتاج الحربى، وعمر السعيد من دجلة، ومحمد مجدى "قفشة" من انبى "حسب اليوم السابع".

وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر 17 لاعبًا محترفًا للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل بسويسرا فى الفترة من 20 إلى 28 مارس الجارى وهم: عصام الحضرى (التعاون السعودى) محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودى) أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى) محمد عبد الشافى (الفتح السعودي) أحمد حجازى (ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى) محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) عمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكي) أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا البرتغالي) محمود عبد المنعم سليمان "كهربا" (الاتحاد السعودي) محمود حسن "تريزيجيه " (قاسم باشا التركي) مؤمن زكريا (الأهلى السعودي) على جبر (وسيت بروميتش ألبيون الإنجليزي) رمضان صبحى (ستوك سيتى الإنجليزي) عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) سام مرسى (ويجان الإنجليزي) حسين الشحات (العين الإماراتي).

 
فى السياق ذات، يعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم للجهاز الفني للمنتخب الوطني بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني، ومشاركة الشركة الراعية ، وذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى الاتحاد بالجزيرة .
 
ومن المنتظر أن يشرح أبو ريدة عددا من الأمور الخاصة بالمنتخب ، فيما يقوم هيكتور كوبر المدير الفني والمهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب بإعلان كافة الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة باستعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة بدءا من معسكر سويسرا الذي يلتقي خلاله الفريق مع منتخبي البرتغال واليونان يومي 23  و 27 مارس الحالي .
 
كما يقوم أبو ريدة  بالرد على أسئلة وسائل الإعلام عن كافة الأمور التي تخص المنتخب الوطني..كما تستعرض الشركة الراعية خلال المؤتمر عددا من الاجراءات المساهمة في مسيرة المنتخب الوطني مع كأس العالم.

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