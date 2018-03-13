ليبيون أصدروا أصواتًا خارجة ردًا على هذا الخبر بمصر

13 مارس 2018 - 08:34 ص

كشف الكاتب الصحفي جمال سلطان - رئيس تحرير صحيفة "المصريون" - عن رد فعل مجموعة كبيرة من الليبيين على خبر إعلان سفير بلدهم توقيع بروتوكول مع الهيئة الوطنية للانتخابات للاستفادة من التجربة المصرية بليبيا .

وقال "سلطان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "سفير ليبيا في القاهرة قال أنه سيوقع بروتوكول مع الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر للاستفادة من تجربة مصر في ليبيا" .. مضيفًا: "أغلب التعليقات الليبية تحمل أصواتا خارجة وكلمات لا تصلح للنشر الصحفي".