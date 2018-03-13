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قطار يدهس سيارة ملاكي على القضبان

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اقتحمت سيارة ملاكي خط السكة الحديد على طريق القاهرة أسوان بين البلينا وبرديس من مكان غير معد للعبور مم أسفر عن دهس السيارة تحت عجلات القطار.

وقالت الهيئة العامة للسكك الحديدية في بيان صحفى، إنه أثناء مسير قطار رقم 733 ركاب نجع حمادى سوهاج، فوجئ سائق القطار بسيارة ملاكي سوهاج 36864 تعبر شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور وترك السائق السيارة على السكة وفر هاربًا وتم الاصطدام بها دون حدوث أى إصابات.

وناشدت هيئة السكة الحديد، قائدي المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد، إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.


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