محمد صلاح يتقدم فى قائمة أغلى اللاعبين بأوروبا

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محمد صلاح

ليفربول

قيمة

ارتفعت قيمة انتقال محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر خلال الأشهر الستة الأخيرة أكثر من أي لاعب آخر في أوروبا، حسبما أظهرت بيانات حديثة.

فقد زادت قيمة اللاعب 74.7 مليون يورو لتصل إلى 162.8 مليون يورو.

ويأتي اللاعب (25 عاما) حاليا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 هدفا.

وانتقل صلاح العام الماضي إلى ليفربول من روما الإيطالي مقابل 43.3 مليون جنية استرليني. وفي سبتمبر الماضي، رفع موقع (سي آي إي إس) قيمة انتقاله إلى 88.1 مليون يورو.

واحتل إدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الثاني في قائمة اللاعبين الذين زادت قيمة انتقالهم، بزيادة قدرها 74.4 مليون يورو لتصل قيمته إلى 98.7 مليون يورو.

كما جاء في المركز الثالث زميله في الفريق الألماني ليروي ساني الذي زادت قيمته 63 مليون يورو.

وجاء في المركز الرابع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي زادت قيمته 54.7 مليون يورو، يليه غابراييل خيسوس لاعب مانشيستر سيتي الذي ارتفعت قيمته 53.1 مليون يورو.

وفي المركز السادس جاء جو جوميز لاعب ليفربول بزيادة 48.3 مليون يورو، ثم باولينيو لاعب برشلونة الذي زادت قيمته 42.4 مليون يورو.

واحتل المركز السابع ديفينسون سانشيز من توتنهام الذي زادت قيمته 42.2 مليون يورو، يليه سيرجي ميلونوفيتش من لاتسيو بزيادة 40.7 مليون يورو.

وفي المركز العاشر جاء فلوريون توفين من مارسيليا والذي ارتفعت قيمته بنحو 38.4 مليون يورو.


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