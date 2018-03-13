  • الثلاثاء 13 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:45 ص
بحث متقدم
كوبر

بالأسماء.. "كوبر" يعلن قائمة المنتخب

عزام والظواهري وبن لادن

اغتياله كان سببا في استهداف القاعدة لمصر.. أصل القصة؟

رئيس وزراء الفلسطيني

حماس وراء محاولة اغتيال "الحمد الله"

محمد صلاح

محمد صلاح يتقدم فى قائمة أغلى اللاعبين بأوروبا

استهداف موكب الحمدلله

انفجار يستهدف رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية

مرتضى منصور

مرتضى منصور يعلن فشل صفقة القرن

ه

ماذا قال أهل الفن والرياضة عن فوز الأهلي بالدوري؟

عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

"إحنا مش مقبلين على انتخابات بل مبايعة"

الإعلامي وائل الإبراشي

فيديو صادم للحظة تعدي طبيبة على والدة مريض

أحمد موسي

بالفيديو.. أحمد موسى: "إحنا مغيبين"

ممثلة إباحية تعرض رد 130 ألف دولار لترامب

عرب وعالم

ترامب مع الممثلة
ترامب مع الممثلة الإباحية

وكالات

أخبار متعلقة
#

سائق يسرق 270 ألف دولار من مدير شركة ويهرب إلى بلاده

#

منافس السيسي: راتب الشاب سيكون 18 ألف جنيه

#

أسباب دفع عروس تعويضا باهظا لشركة تصوير

#

محامي "ترامب" يدفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية

أون إي

انتخبات الرئاسة

الأهرام للدراسات السياسية

عرضت ممثلة أفلام إباحية تزعم أنها أقامت علاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة رد مبلغ 130 ألف دولار كان محامي ترامب الشخصي دفعه لها فيما قالت إنها رشوة كي تلتزم الصمت بخصوص تلك العلاقة المزعومة.

وكانت الممثلة ستيفاني كليفورد، التي تستخدم على المسرح اسم ستورمي دانييلز، قالت إن العلاقة مع ترامب بدأت في 2006 واستمرت عدة أشهر. ونفى ترامب أنه أقام علاقة مع كليفورد.

وعرضت كليفورد الاثنين أن تتاح لها مناقشة علاقتها المزعومة مع الرئيس بحرية بعد سداد المبلغ.

وقال مايكل أفيناتي، محامي الممثلة، في مقابلة “هذا عرض منصف للغاية”. وتابع قائلا “إنه يفي بغرض السماح للشعب الأمريكي أن يحدد من الذي يقول الحقيقة بعد سماع الطرفين”.

وأصبحت العلاقة المزعومة أحدث أزمة يواجهها ترامب الذي يسعى لطرح برنامجه للتجارة ويستعد لاجتماع مقترح مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. وتهدد كذلك بتآكل التأييد الذي يحظى به الرئيس بين الناخبين الإنجيليين.

وقال مايكل كوهين، وهو محام خاص لترامب إنه دفع 130 ألف دولار لكليفورد من ماله الخاص أثناء حملة انتخابات الرئاسة في عام 2016. ولم يشرح كوهين السبب في أنه قدم المبلغ ولم يقل ما إذا كان ترامب على علم بذلك.

وسواء قبل كوهين عرض كليفورد أو رفضه فقد أصبح هذا المبلغ موضوع شكوى قدمتها جماعة تراقب الانتخابات الاتحادية. وتزعم الجماعة أن هذه الأموال تمثل مساهمة غير مشروعة في الانتخابات بسبب حجمها والغرض منها.

وقال أفيناتي في خطاب إلى كوهين، اطلعت رويترز على نسخة منه، إن الممثلة سترسل المبلغ إلى أي حساب يختاره ترامب قبل يوم الجمعة. وحدد أفيناتي الثلاثاء مهلة لتلقي رد كوهين.

وجاء العرض من أفيناتي بعدما أبلغت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الصحافيين الأسبوع الماضي أن الرئيس كسب دعوى تحكيم ضد كليفورد.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن محامي الرئيس حصل سرا على أمر تقييدي مؤقت لمنع كليفورد من الحديث عن علاقتها المزعومة مع ترامب.

وأقامت كليفورد بدورها دعوى ضد ترامب للحصول على الحق في الحديث عن “العلاقة الحميمية” التي تزعمها، قائلة إن ترامب لم يوقع قط أي اتفاق يلزمها بالصمت.

وقد تتعرض كليفورد لعقوبة قدرها مليون دولار إذا انتهكت اتفاق عدم الإفشاء الذي وقعته. وقال أفيناتي لشبكة (سي إن إن) في مطلع الأسبوع إن عشرة أشخاص على الأقل عرضوا دفع ذلك المبلغ إذا ناقشت العلاقة المزعومة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لحية محمد صلاح التي تزعج كتاب السلطة

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

محمد صلاح.. التطرف ليس دينيًا فقط

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

المرأة المفترية.. والوكسة الحضارية!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. هدف "صلاح" يحصد جائزة الأفضل في فبراير
» حمام يرقص علي مافيش صاحب يتصاحب
» "موسى" يعتذرعن لقاء لبنى عسل و"عبد الفتاح"
» ضبط سيدة تمارس الرذيلة بـ10 آلاف فى الساعة
» مكفن يفاجئ بجثة ابنه ضمن ضحايا الغوطة
» إصابة 7 أشخاص فى تفجير موكب رئيس وزراء فلسطين
» البحوث الفلكية: الاثنين غرة شهر رجب
» هذا ما قاله عمرو أديب بعد فوز الأهلى بالدورى
» إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية
» حكم بسحب كتاب «صحيح البخاري نهاية أسطورة» من الأسواق
» ممثلة إباحية تعرض رد 130 ألف دولار لترامب

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة
اقتحام الباستيل