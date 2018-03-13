"صلاح" يتحدث مع الأطفال المرضى عبر فيديو "كونفرانس"

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تحدث النجم العالمي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي عبر الفيديو كونفرانس مع أطفال قسم الغسيل الكلوي اللذين طالبوا بالحديث معه.

وقالت الدكتورة نيرفانا صلاح، الطبيبة بقسم المعامل بمستشفى المنصورة الجامعي، لم يتأخر "صلاح" عندما طلب الأطفال الحديث معه.

وأضافت نيرفانا، خلال لقائها مع كاميرا برنامج "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أنها تواصلت مع والدة صلاح وقالت لها إنها ستخبره بذلك، مؤكدة أن والدة صلاح أرسلت لها رسالة طلبت منهم التجهيز لإجراء الاتصال بصلاح في لندن.

من جانبه قال الدكتور محمد قناوي رئيس جامعة المنصورة، إن صلاح أجرى اتصالا مدته أكثر من نصف ساعة مع الأطفال المرضى بقسم الغسيل الكلوي، عبر الـ"فيديو كونفرانس".

وأثنى قناوي على "صلاح" وأخلاقه، مضيفًا: "من حبه ربه حبب فيه خلقه".
شاهد الفيديو..


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