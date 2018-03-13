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مشاجرة خلال مباراة كرة قدم نسائية في ميت عقبة

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عرض الإعلامي وائل الإبراشي مقطع فيديو يرصد مشاجرة بالأيدى ونزع الملابس بين مسئولى كرة قدم نسائية أقيمت بمركز شباب ميت عقبة، واستضاف خلالها نادي مركز شباب أوسيم.

وقال الكابتن وجيه أحمد نائب لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، في مداخلة لبرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم" : إن المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد أصدر تعليماته بالتحقيق في الواقعة، موضحًا أن حكم مباراة كرة قدم نسائية تعرض للضرب من قبل 3 مسئولين من فريقي ميت عقبة وأوسيم.

وأضاف: "مسئولو الفريقين اعتدوا على الحكم بالضرب وكانوا بيجروا وراه في النادي، والواقعة مؤسفة".
شاهد الفيديو..


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