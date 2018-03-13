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مرتضى منصور يعلن فشل صفقة القرن

الرياضة

مرتضى منصور
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مرتضى منصور يكشف عن صفقة القرن الليلة

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن ضياع صفقة القرن التي كان سيتم الإعلان عنها السبت المقبل، لافتا إلى أن اللاعب أحمد فتحي نجم النادي الأهلي كان هو الصفقة المنتظر الإعلان عنها.

وقال "منصور" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور على فضائية "ال تى سي": "أقسم بالله العظيم أحمد فتحي كان سيوقع للزمالك وكان سيكون صفقة القرن التي سأعلن عنها يوم السبت المقبل ولكن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز تسبب في فشلها".

وأضاف رئيس نادي الزمالك "قدمت طلبًا إلى الوزير للحصول على أموالنا من أجل التعاقد مع "فتحي"، وخالد عبد العزيز وزير الرياضة ذهب وأخبر الأهلي بذلك".

وتابع "كان من المفترض أن يوقع أحمد فتحي العقود يوم الأحد ولكن وزير الرياضة والحجز على أرصدة الزمالك أدى إلى تراجع اللاعب عن التوقيع للقلعة البيضاء".

الجدير بالذكر أن أحمد فتحى لاعب الأهلي جدد رسميًا للنادي الأحمر بعد فترة من الجدل حول اقتراب رحيله وعدم بقائه في النادي".
شاهد الفيديو..


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