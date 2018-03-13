انفجار يستهدف رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية

13 مارس 2018 - 10:27 ص

تعرض موكب رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله لعملية انفجار أثناء دخوله غزة من معبر بيت حانون ، بحسب شبكة قدس الإخبارية.

جاء هذا بعد إعلان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، أمس بقيام رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ، بزيارة إلى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، سيتوجهان إلى مدينة غزة اليوم الثلاثاء، لافتتاح محطة تنقية المياه.

يذكر أن وفدا أمنيا فلسطينيا انطلق، أمس الاثنين ، إلى قطاع غزة لتأمين زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له.