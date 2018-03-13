  • الثلاثاء 13 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:45 ص
بحث متقدم
كوبر

بالأسماء.. "كوبر" يعلن قائمة المنتخب

عزام والظواهري وبن لادن

اغتياله كان سببا في استهداف القاعدة لمصر.. أصل القصة؟

رئيس وزراء الفلسطيني

حماس وراء محاولة اغتيال "الحمد الله"

محمد صلاح

محمد صلاح يتقدم فى قائمة أغلى اللاعبين بأوروبا

استهداف موكب الحمدلله

انفجار يستهدف رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية

مرتضى منصور

مرتضى منصور يعلن فشل صفقة القرن

ه

ماذا قال أهل الفن والرياضة عن فوز الأهلي بالدوري؟

عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

"إحنا مش مقبلين على انتخابات بل مبايعة"

الإعلامي وائل الإبراشي

فيديو صادم للحظة تعدي طبيبة على والدة مريض

أحمد موسي

بالفيديو.. أحمد موسى: "إحنا مغيبين"

المصري يشكو «الحنفي» بـ «الجبلاية»

الرياضة

محمد الحنفي حكمًا لمباراة سموحة والشرطة .. ومجدي للحدود والمصري
الحكم محمد الحنفي

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أول لقاء مع قاتلي ضحية "أوليكس" .. هكذا حكيا القصة

#

"صلاح" يطوى صفحة العنصرية ضد المسلمين بالملاعب

#

إعلامي: خالد سعيد "بتاع مخدرات"

#

صلاح النسخة الأرجنتينية لـ"ميسي"

المصرى

حسام حسن

مختار مختار

الإنتاج الحربى

تقدم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة المهندس سمير حلبية، باحتجاج رسمي للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الحكم محمد الحنفي الذى أدار مباراة الفريق بالأمس أمام الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري.

المصري طالب في شكواه بعدم إسناد إي مباراة للحكم يكون طرفها النادي، خاصة أن معظم قراراته كانت عكسية طوال المباراة، فضلا ًعن تعنته الواضح من وجهة نظر المجلس ورفضه احتساب ضربة جزاء صحيحة لصالح مهاجم الفريق أحمد جمعة، بعدما اصطدمت الكرة بيد مدافع الإنتاج الحربي.

وكان فريق المصري تعادل سلبيا أمام فريق الإنتاج الحربي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لحية محمد صلاح التي تزعج كتاب السلطة

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

محمد صلاح.. التطرف ليس دينيًا فقط

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

المرأة المفترية.. والوكسة الحضارية!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. هدف "صلاح" يحصد جائزة الأفضل في فبراير
» حمام يرقص علي مافيش صاحب يتصاحب
» "موسى" يعتذرعن لقاء لبنى عسل و"عبد الفتاح"
» ضبط سيدة تمارس الرذيلة بـ10 آلاف فى الساعة
» مكفن يفاجئ بجثة ابنه ضمن ضحايا الغوطة
» إصابة 7 أشخاص فى تفجير موكب رئيس وزراء فلسطين
» البحوث الفلكية: الاثنين غرة شهر رجب
» هذا ما قاله عمرو أديب بعد فوز الأهلى بالدورى
» إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية
» حكم بسحب كتاب «صحيح البخاري نهاية أسطورة» من الأسواق
» ممثلة إباحية تعرض رد 130 ألف دولار لترامب

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة
اقتحام الباستيل