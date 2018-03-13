المصري يشكو «الحنفي» بـ «الجبلاية»

13 مارس 2018 - 10:29 ص

تقدم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة المهندس سمير حلبية، باحتجاج رسمي للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الحكم محمد الحنفي الذى أدار مباراة الفريق بالأمس أمام الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري.

المصري طالب في شكواه بعدم إسناد إي مباراة للحكم يكون طرفها النادي، خاصة أن معظم قراراته كانت عكسية طوال المباراة، فضلا ًعن تعنته الواضح من وجهة نظر المجلس ورفضه احتساب ضربة جزاء صحيحة لصالح مهاجم الفريق أحمد جمعة، بعدما اصطدمت الكرة بيد مدافع الإنتاج الحربي.

وكان فريق المصري تعادل سلبيا أمام فريق الإنتاج الحربي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس.