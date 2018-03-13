» رأيت جزارا يقطع رأس الذبائح بالفأس

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت شيخ المنطقة التى أعمل بها يقول لى اشتري واذبح  صدقة وأخذت ثلاث خرفان وقعودين و ذهبت إلى الجزار ليذبحهم فوجدت الجزار يقطع الرأس من الأعلى وليس من الرقبة ويقطعها بفأس. علمًا أن والدتي مصابة الآن بجلطتين بالدماغ فهل الرؤيا لها علاقة بذلك. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رؤياك للشيخ حصول خير لك ومنفعة وسرور لأن العالم والداعية والشيخ هو طبيب الدين، والناصح الأمين والمذكر، لقوله تعالى: (وَذَكّرْ فَإنً الذكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنينَ) ورؤيا الشيخ تدل أيضًا على البشرى بعلو القدر والثناء الجميل، والهداية وزيادة في العلم لأنهم نصحاء الله في أرضه، ورؤيا الدعاة والصالحين صلاح في الدين.

وكون الشيخ يطلب منك صدقة فقد يدل هذا على بعدك الشديد عن المولى عز وجل وقد يدل على احتياجك للتوبة والصدقة هنا المقصود بها تزكية النفس وتطهيرها لقوله تعالى:(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا...) التوبة103. وكونك تستجيب لكلامه فذلك يدل على اتباعك للحق والتوقير لأهل الدين والفضل.

ورؤياك الجزار فإذا كان عليك دين فقد يدل على قضاء الدين وسداده، وإن كان الجزار معروفًا أو مألوفًا فقد يدل على رجل يقسم الأموال والتركات أو يحكم بين الناس، وإن كان الجزار مجهولا فذلك تذكرة لك بالموت والآخرة، وكون الجزار يضرب الرأس بالفأس فإن كان ملطخا بالدماء فقد يدل ذلك على الشدة والبأس و سفك الدماء والإجرام.

وكونك تربط ذلك بمرض الوالدة فإن كنت تقصد الحديث:(داووا مرضاكم بالصدقة) فقال بعض العلماء الحـديث غـير صـحيح، ولكـن لا حـرج في الصدقة عن المريض تقربًا إلى الله عز وجل، ورجـاء أن يشفيه الله بذلك؛ لعموم الأدلة الدالة على فضل الصدقة، وأنها تطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء.

وقد احتج بالحديث في الترغيب في الصدقة عن المرضى كثير من أهل العلم. ويشهد للحديث ما ثبت من الأدلة الشرعية في دفع البلاء بالصدقات، ومن أصح ذلك حديث الصحيحين في الكسوف قال فيه: فإذا رأيتم ذلك فادعو الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. قال ابن دقيق العيد في شرحه: وفي الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء.

وفى مشروعية الصدقة حيث رغب العبد فيها كل يوم، كما ورد فى الحديث:(ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً) متفق عليه. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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