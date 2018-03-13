التحقيق مع عصابة تجار البشر بالخليفة

13 مارس 2018 - 11:38 ص

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات، بفتح تحقيقات موسعة مع تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص بينهم أطباء، تخصصوا فى الاتجار بالأعضاء البشري فى الخليفة.

البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة الإتجار فى البشر، تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص بينهم أطباء، تخصصوا فى تجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانونى، بمنطقة الخليفة، عبر استدراج الفقراء والمغتربين والمتعسرين ماديا للتبرع بأعضائهم، ويتم إجبارهم على توقيع شيكات وإيصالات أمانة، لضمان عدم إخلالهم بالاتفاق أو إبلاغ الشرطة عن الواقعة.

وبتكثيف الأكمنة تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفو بالواقعة وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.