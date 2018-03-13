برلماني: السيسي لا يعنيه سوى مصلحة الوطن

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أكد النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، أن تفقد الرئيس اليوم لمحور روض الفرج ومطار سفنكس الدولى غرب القاهرة يؤكد على انه يعمل لأخر لحظة ولا يعنيه سوى المصلحة الوطنية ولهذا فإن إعادة انتخاب السيسى لفترة رئاسية ثانية يعنى انتخاب زعيم وطني لهذا البلد.

وأوضح "العميري"، إن الرئيس  يضرب لنا كل يوم خير مثال للتفانى فى العمل والتجرد للمصلحة الوطنية دون النظر لمصالح شخصية، وهذا منذ اللحظة الاولى التى جلس فيها على كرسى الرئاسة، متابعا: نتمنى من كل مسئول أن يعمل نفس الروح التى يعمل بها الرئيس من اجل الوطن.

وأشار "نائب مطروح" إلي  أن السيسي انتشل الوطن من مرحلة اللا دولة لمرحلة دولة ذات كيان ومؤسسات قوية وتحظى باهتمام كل دول المنطقة بل والعالم اجمع.

وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، المواطنين بالاحتشاد أمام الصناديق ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لإرسال رسالة للعالم مفادها بان المصريين جميعهم ملتفون حول زعيمهم الذى يتمتع بشعبية وتأييد جارف ولا يلقون للدعوات التى يطلقها المغرضون،  موجها حديثه لأصحاب دعوات المقاطعة : ستشهد علينا الصناديق وان غدا لناظره قريب.


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