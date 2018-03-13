تعرف على حالة طقس غدا

13 مارس 2018 - 11:42 ص

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس غدا الأربعاء 14 مارس، وبيان بحالة الطقس علي كل الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبًا نهارًا بارد ليلاً.

وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27

وسط الدلتا 17 27

الإسكندرية 13 22

بلطيم 15 22

مطروح 13 22

السلوم 11 24

سيوة 13 28

بورسعيد 16 23

دمياط 16 23

العريش 09 24

رفح 10 23

الإسماعيلية 18 28

السويس 16 28

رأس سدر 15 27

نخل 08 27

نويبع 17 29

طابا 14 27

كاترين 09 26

الطور 16 27

شرم الشيخ 20 29

الغردقة 17 29

مرسى علم 15 28

الفيوم 14 28

بنى سويف 15 28

المنيا 12 28

أسيوط 13 30

سوهاج 13 31

قنا 13 31

الأقصر 15 32

أسوان 17 33

أبوسمبل 16 30

الوادى الجديد 11 30

شلاتين 16 30

ابو رماد 17 29

راس حدربة 18 28

حلايب 18 28